Стала известна эффективность COVID-вакцины Johnson&Johnson

Вакцина от коронавируса Johnson&Johnson эффективна на 66,1% в предотвращении средней и тяжелой формы COVID-19. К такому выводу пришла американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), сообщает The Wall Street Journal.

В клинических исследованиях приняли участие около 44 тысяч пациентов в США, ЮАР и других странах. При этом в группе пациентов, получавших плацебо, зафиксировано семь смертей от COVID-19 и ни одной среди тех, кто получил прививку.