Стали известны сроки восстановления поставок COVID-вакцины в Европе

Компании Pfizer и BioNTech намерены оперативно восстановить поставки вакцины от коронавируса COVID-19 в Европе и даже нарастить их во втором квартале нынешнего года. Об этом говорится в заявлении на сайте BioNTech.

Указано, что компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок в ЕС, начиная с 25 января. А с 15 февраля они увеличат объемы поставок.

«Это позволит нам доставить полностью запланированное количество доз вакцины в первом квартале и значительно больше во втором квартале», – заверили в BioNTech.