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Стало известно, когда Беларусь продолжит обсуждение дорожных карт с Россией

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Стало известно, когда Беларусь продолжит обсуждение дорожных карт с Россией

Фото /Михаил Климентьев/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Сначала следует решить вопросы с нефтяными поставками, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, его слова приводит БЕЛТА.

Работа над дорожными картами по интеграции сейчас не ведется. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

— Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать, — отметил глава МИД, отвечая на вопрос о том, продолжается ли работа над дорожными картами.

— Не работает сейчас эта группа. Смысла нет работать над дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы (поставок нефти. — Прим. БЕЛТА), —сказал министр.

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