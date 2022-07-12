Стало известно, когда Британия получит нового премьера

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля, а уже на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии. Второй раунд, возможно, состоится уже 14 июля.

Отсев кандидатов необходимо завершить до 21 июля, когда парламент уйдет на летние каникулы. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии.

Принять участие в выборах лидера тори, который автоматически станет премьером, так как партия является правящей, уже выразили желание 11 политиков-консерваторов.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.