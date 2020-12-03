Стало известно место проведения будущего саммита G20

Ежегодный саммит «Большой двадцатки» в следующем году пройдет в столице Италии — Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.
«С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в течении года также пройдут «специальные мероприятия», посвященные актуальным темам мировой повестки: здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.
В правительстве Италии также рассказали, что в основе логотипа будущего саммита лежит «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.
Он отметил, что в рамках G20 необходимо работать над созданием «мира завтрашнего дня», чтобы оставить потомкам лучшую планету для жизни.
Напомним, в 2020 году саммит G20 прошел онлайн в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21 и 22 ноября. По итогам встречи страны «Большой двадцатки» приняли декларацию, согласно которой лидеры обязались оказывать поддержку развивающимся государствам, сталкивающимся с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.korrespondent.net