Стало известно, сколько Moderna и Pfizer заработают на COVID-вакцине

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Компания Moderna в 2021 году планирует получить $18,4 миллиарда выручки от продажи вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Moderna собирается выпустить 700 миллионов доз вакцины за год, а по возможности — до миллиарда доз.