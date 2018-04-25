Станция быстрой зарядки электромобилей

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В Вильнюсе, на улице Вокечю, действует первая в странах Балтии станция особо быстрой зарядки станция особо быстрой зарядкией.

По словам генерального директора «Ignitis» Дарюса Монтвилы, станция зарядки электромобилей 320 kW является самой мощной в странах Балтии — для того чтобы проехать расстояние в 100 км, потребуется всего 3-минутная зарядка.

«Самая быстрая, по крайней мере, в Балтийском регионе, станция зарядки электромобилей. Такой скорости зарядки сейчас нет нигде», – сказал Д. Монтвила.

«Для зарядки электромобиля на расстояние 100 км потребуется 3 минуты. Чтобы проехать 500 км – 15 минут. Такое же время потратите на любой бензозаправке», – добавил он. По словам Д. Монтивилы, наибольшее внимание расширению инфраструктуры зарядки электромобилей сейчас уделяется районам.

Как отметил Д. Монтвила, Вильнюс по инфраструктуре сейчас занимает лидирующие позиции. Инфраструктура зарядки состоит из «быстрых» станций, находящихся в общественных местах и на дорогах, поскольку там ограничено время, и «медленных», которые строят у домов, офисов, где люди бывают дольше.

Согласно плану, вся инфраструктура зарядки электромобилей должна составить 20-40 проц. «быстрых» станций и 60-80 проц. – «медленных».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt