

Фото vilnius.lt/Кястутиса Мачунаса

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В Вильнюсе открылась первая станция по обмену вещей, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Пока это единственная в Литве площадка подобного рода. Станция называется Dėk‘ui и расположена в месте сбора отходов на улице Пумпену, в центральном районе Вильнюса. Теперь здесь можно оставить свои старые вещи и забрать те, которые приглянулись.

Директор перерабатывающего предприятия VAATC Томас Вайткявичюс рассказал, что теперь от ненужных предметов можно избавиться, не загрязняя окружающую среду, юридически законно и с комфортом.

«За привезенные вещи люди не должны будут ничего платить, эти вещи не будут включены в ежегодное количество отходов», — пояснил Вайткявичюс.

Жители смогут бронировать предметы на сайте, а потом приезжать и забирать их. Если за предметом в течение определенного срока никто не приехал, его может забрать другой человек.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкункас отметил, что благодаря этому нововведению в городе будет наведен порядок. «Когда я узнал, что такой проект создается, первой мыслью было: почему никто не делал этого раньше? Это обеспечит порядок в городе и будет стимулировать сортировку и переработку отходов. И когда я собирался приехать сюда, в моем доме я также нашел то, что можно было сюда привезти», — рассказал замглавы города. Бенкункас выразил надежду, что пара его кресел обретет новых хозяев.

Вещи будут собираться на основе одного из самых важных критериев — пригодности для дальнейшего использования, то есть эти вещи не должны быть низкого качества или иметь неисправимые поломки. Мебель, посуда или другие ненужные предметы должны быть такими, чтобы их можно было еще использовать, допускаются незначительные дефекты. Пока не принимается одежда, хотя на открытии станции представители детских организаций отметили, что одежда очень нужна. Подобные станции планируют открыть в Пашилайчяй, а также в поселках Вильнюсского района. Намечено, что к концу 2019 года будут функционировать 16 таких станций.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt