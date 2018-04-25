Станет ли транспорт экологичным?

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В связи с тем, что Литва намерена в течение предстоящих десяти лет снизить загрязнения от транспорта и воздействие этого сектора на климат, правительству страны были представлены меры, направленные на достижение этой цели, которые потребуют финансирования в размере около 1,5 млрд евро.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ознакомил кабмин с проектом изменения Закона об альтернативном горючем. Он создаст предпосылки того, что в 2030 году 15% потребляемой в транспортном секторе энергии будет из возобновляющихся энергоисточников .

«Предлагаются три основные меры: электромобили, природный газ с обязательством использовать биометан – как для грузового, так и для общественного транспорта, и третье направление – обязательство по добавлению биогорючего в бензин и дизельное топливо, то есть в минеральное горючее», – сказал на заседании кабмина Ж Вайчюнас.

Как утверждает Министерство энергетики, намечающиеся меры поощрения электротранспорта будут действовать до тех пор, пока электромобили не будут составлять по меньшей мере 10% парка легковых автомобилей. Будет осуществляться развитие инфраструктуры зарядки электромобилей – пункты зарядки -не реже чем каждые 50 км.

Изменения ждут и сектор общественного транспорта – с 2026 года 100% вновь приобретаемых транспортных средств будут экологичными. С 2029 года в общественном транспорте должно будет использоваться только альтернативное горючее.

Намечается, что в 2030 году биометан будет составлять по меньшей мере 5% потребляемой транспортом энергии. Также намечается увеличивать обязательства по добавлению биогорючего в ископаемое горючее.

«В общей сложности 1,5 млрд евро – необходимая помощь. Средства помощи разнообразные: и помощь Евросоюза, и возможное использование Программы изменения климата, и фонд модернизации, и другие финансовые ресурсы», – сказал Ж. Вайчюнас на заседании кабмина.

Принятие законопроекта планируется на весенней сессии Сейма.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ