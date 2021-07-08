Станут ли талибы угрозой?

Афганистан опять возвращается в свое историческое лоно, то есть под управление «доморощенной» власти. Одним словом действующее правительство будет сменено на управление страной движением «Талибан» или будет найден какой-то компромисс. Одновременно с потерей позиций американцами и силами действующего правительства талибы постепенно расширяют территорию своего влияния. Уже они подошли к границам Таджикистана. Становится понятно, что силы действующей власти вряд ли будут оказывать достойное сопротивление. Внешние силы, имея советский и американский опыт, больше никогда не будут напрямую вмешиваться во внутренние разборки. Остаётся только договариваться с движением «Талибан». В некоторых странах эта организация считается террористической. Вероятно, в ближайшее время этот статус будет снят с неё.

В сложившейся ситуации американцы, вероятно, чувствуя свою вину, обеспокоены судьбой тех лиц, кто явно помогал им. В связи с этим они обратились к странам Средней Азии с предложением подписать соглашения о сотрудничестве по урегулированию сложившейся обстановки в Афганистане.

Так президент Таджикистана уже заявил о поддержке инициатив афганского правительства. В первую очередь это касается установления мира, стабильности и восстановления экономики. Узбекистан пока придерживается нейтралитета. Военные перешедшие его границу, в отличие от Таджикистана, были отправлены обратно в Афганистан. Вместе с тем, Узбекистан привёл свои вооружённые силы в полную боевую готовность. Относительно создавшейся ситуации президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл заседание Совета безопасности страны. Глава государства совместно с руководством военного ведомства обсудили обстановку в Афганистане. Вероятные решения были приняты в закрытом заседании. Предположительно рассмотрены возможности наращивания войск на границе с размещением ракетных установок вблизи её. Также обсуждался вопрос о привлечении военных наёмников для охраны границы. В эти дни состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон договорились принимать совместно усилия по стабилизации обстановки в регионе.

Вместе с тем талибы стараются захватить контрольно-пропускные пункты на границе, что даёт им возможность контролировать логистические маршруты. Перехода границы с соседними странами вероятно не будет. Однако Таджикистан проинформировал руководство ОДКБ о сложившейся ситуации на границе с Афганистаном. В случае появления запроса о помощи эта организация окажет ощутимое содействие, в том числе и военно-техническое. Пока же в Таджикистане находится военная база России, которая готова противостоять возможному вторжению радикальных сил. А они в Афганистане имеются, в первую очередь боевики «Исламского государства». Отношение талибов к странам Средней Азии и к России неоднозначное. Вероятно на границе будет обстановка умеренная, не считая нарушений с переброской наркотиков. Тем более Россия пыталась наладить перемирие между талибами и афганским правительством. По всей видимости, она будет предпринимать попытки по примирению противоборствующих сторон. Всем уже стало ясно, что мир в Афганистане наступит тогда, когда будет найден компромисс между действующим правительством и движением «Талибан».