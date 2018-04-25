Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

В этом году ярмарка Казюкаса пройдет в Вильнюсе уже в 415-й раз. Кстати, впервые ярмарку провели в 17 веке. Открытие ярмарки Казюкаса состоится 6 марта, в пятницу, в 2 часа дня.

Праздничное театрализованное шествие во главе со святым Казимиром пройдет от площади Лукишкес до Кафедральной площади. Именно Кафедральная площадь станет главной локацией ярмарки: в 15.30 здесь начнется приветственный концерт.

В субботу, 7 марта, на Кафедральной площади гостей ярмарки ждут народные гулянья и традиционные песни. На Ратушной площади также будут петь и танцевать фольклорные коллективы.

8 марта, в воскресенье, гулянья на Кафедральной площади продолжатся, а потом здесь же пройдет заключительный концерт.

Праздник позволяет в одной локации – центре Вильнюса — познакомиться с традициями, бытом этнокультурных регионов Литвы, соседних стран, представители которых традиционно принимают участие в ярмарке.

Уже во второй раз в Вильнюсской ратуше пройдет «детский» Казюкас. Здесь выступят фольклорные коллективы юных исполнителей, а на прилавках будут представлены изделия юных ремесленников.

На этот раз ярмарка Казюкаса пройдет и в женский день 8 Марта – а значит, во-первых, у туристов есть возможность необычно провести ставший привычным праздник, а во-вторых, привезти необычные подарки женщинам, которых хочется поздравить.

Что привезти с ярмарки Казюкаса?

Символы праздника — букет из сухих растений, а также пряник «Сердце Казюкаса» (как вы могли догадаться, это пряник в виде сердца, а украшают его цветной глазурью). Их, а также изделия из дерева и керамики, обычно и везут в качестве сувениров.

Вообще, поскольку Казюкас – это праздник народных промыслов, без подарков уйти невозможно: сложно перечислить все те милые сувениры, безделушки и вкусности, которые предлагают ремесленники.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt