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Виленский Вестник

Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Фото BFL/Греты Скарайтене

Ежегодно в начале марта центр Вильнюса оживает: на ярмарку Казюкаса в честь покровителя Литвы — святого Казимира – съезжаются литовские ремесленники и музыканты, а также приглашенные гости из других стран (к слову, в прошлом году на ярмарке выступало много белорусских исполнителей).

Вначале это была обычная городская ярмарка, куда привозили на продажу свои изделия крестьяне и ремесленники. Прямо с телег они торговали инструментами, утварью, продуктами.

По мере экономического развития города появилась потребность и в художественных изделиях местного производства и редкостях из дальних стран. Сейчас ярмарка Казюкаса представляет собой праздник, в котором есть место веселью, зрелищам и торговле.

Ярмарка занимает несколько улиц и площадей в Старом городе — обычно часть проспекта Гядимино, Кафедральную и Ратушную площади, улицу Пилес и улицу Барборос Радвилайтес. Вход на ярмарку, естественно, свободный, а вот не спустить деньги на ароматные колбасы, сыры, домашнее пиво и татарский пирог «Шимталапис»  вряд ли удастся.

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В этом году ярмарка Казюкаса пройдет в Вильнюсе уже в 415-й раз. Кстати, впервые ярмарку провели в 17 веке. Открытие ярмарки Казюкаса состоится 6 марта, в пятницу, в 2 часа дня.

Праздничное театрализованное шествие во главе со святым Казимиром пройдет от площади Лукишкес до Кафедральной площади. Именно Кафедральная площадь станет главной локацией ярмарки: в 15.30 здесь начнется приветственный концерт.

В субботу, 7 марта, на Кафедральной площади гостей ярмарки ждут народные гулянья и традиционные песни. На Ратушной площади также будут петь и танцевать фольклорные коллективы.

8 марта, в воскресенье, гулянья на Кафедральной площади продолжатся, а потом здесь же пройдет заключительный концерт.

Праздник позволяет в одной локации – центре Вильнюса — познакомиться с традициями, бытом этнокультурных регионов Литвы, соседних стран, представители которых традиционно принимают участие в ярмарке.

Уже во второй раз в Вильнюсской ратуше пройдет «детский» Казюкас. Здесь выступят фольклорные коллективы юных исполнителей, а на прилавках будут представлены изделия юных ремесленников.

На этот раз ярмарка Казюкаса пройдет и в женский день 8 Марта – а значит, во-первых, у туристов есть возможность необычно провести ставший привычным праздник, а во-вторых, привезти необычные подарки женщинам, которых хочется поздравить.

Что привезти с ярмарки Казюкаса?

Символы праздника — букет из сухих растений, а также пряник «Сердце Казюкаса» (как вы могли догадаться, это пряник в виде сердца, а украшают его цветной глазурью). Их, а также изделия из дерева и керамики, обычно и везут в качестве сувениров.

Вообще, поскольку Казюкас – это праздник народных промыслов, без подарков уйти невозможно: сложно перечислить все те милые сувениры, безделушки и вкусности, которые предлагают ремесленники.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt       

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