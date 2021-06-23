Starlink Lithuania начнет деятельность в конце этого- начале следующего года

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Учрежденное в Литве подразделение компании космических технологий Элона Маска SpaceX — Starlink Lithuania начнет деятельность в конце этого или в начале следующего года, утверждает министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Во вторник она обсудила это с представителями SpaceX Мэттом Ботвином и Дианой Келли.