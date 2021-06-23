Starlink Lithuania начнет деятельность в конце этого- начале следующего года

Учрежденное в Литве подразделение компании космических технологий Элона Маска SpaceX — Starlink Lithuania начнет деятельность в конце этого или в начале следующего года, утверждает министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Во вторник она обсудила это с представителями SpaceX Мэттом Ботвином и Дианой Келли.
«Зарегистрированная в Литве компания сможет предоставлять услуги спутникового интернета в Литве уже в конце этого или в начале следующего года», – заявила министр во вторник вечером журналистам.
«Это хорошая новость для литовского бизнеса, науки, потребителей, которые хотят более скоростного интернета и для всей Литвы», – отметила А. Армонайте.
В начале июня SpaceX учредила в Литве компанию Starlink Lithuania. Starlink является проектом системы искусственных спутников Земли SpaceX.
Внедрение спутникового интернета Starlink компании SpaceX в Литве позволит получить лучший доступ к интернету в отдаленных районах, это создаст больше возможностей учреждения бизнеса по всей территории страны.