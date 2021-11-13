Старостой фракции социал-демократов в Сейме Литвы стал Г. Палуцкас

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Гинтаутас Палуцкас стал старостой оппозиционной фракции Литовской социал-демократической партии в Сейме.

Как сообщила партия, староста переизбирается фракцией ежегодно для обеспечения ротации.

«Мы — единственная левая политическая сила в Литве и фракция в Сейме. Мы не были и не будем механической оппозицией: мы боремся за социальный прогресс страны, поэтому мы последовательно представляем и поддерживаем все предложения, которые ускоряют такой прогресс, и мы оппонируем любым попыткам остановить этот прогресс», — сказал Г. Палуцкас.

На должности главы фракции он сменит Альгирдаса Сисаса.

«Бурный год в сейме этого срока полномочий позволил нам убедиться, что мы были правы, не объединяясь с другими оппозиционными фракциями. Наша политическая идентичность уникальна, очень важно, чтобы устремления социал-демократии были четко и громко выражены, представлены в парламенте. (…) Темы прав наемных работников, имущественного неравенства и доступности общественных услуг будут по-прежнему доминировать в нашей повестке дня», — говорит А. Сисас.

Новый староста вступил в должность во вторник. Его заместителями стали Оринта Лейпуте и Эугениюс Сабутис.

Г. Палуцкас возглавлял Литовскую социал-демократическую партию с 2017 по январь этого года.

Социал-демократическая фракция в Сейме состоит из 13 депутатов.