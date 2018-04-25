Стартап Vinted привлек 128 млн евро и стал первым в Литве «единорогом»

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Созданный литовцами стартап по обмену и торговле одеждой Vinted привлек инвестицию в размере 128 млн евро и стал первым литовским «единорогом» – его стоимость перевалила за 1 млрд евро.

Главным инвестором нового раунда стал сделавший новую инвестицию фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners, сообщила компания Vinted в четверг.

Вместе с ним инвестировали и нынешние инвесторы Sprints Capital, Insight Venture Partners, Accel и Burda Principal Investments.

Привлеченные капиталовложения Vinted использует на развитие технологической платформы и ускорение развития и роста в Европе.

Компания планирует вдвое увеличить число работников в командах по продукту и технологиям. Сейчас на Vinted работает более 300 человек – большая часть новых позиций будет в Литве, где находится головной офис компании.

«Единорогами» называются стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд евро. В Литве такого статуса до этой поры не было ни у одного стартапа.