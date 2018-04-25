Стартовали выборы лучших спортсменов Литвы

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Предолимпийский год приближается к финишной черте, поэтому пришло время узнать имена лучших литовских спортсменов 2019 года. Специально сформированный совет оценил достижения спортсменов в олимпийских видах спорта и выбрал кандидатов в восьми категориях „LTeam apdovanojimų 2019“. Кстати, отдать голос за своего фаворита сможет каждый болельщик.

Все федерации олимпийских видов спорта представили наградной комиссии кандидатов на звание лучших, в свою очередь после обсуждения комиссия отобрала наиболее достойных. В номинации оценивались достижения спортсменов с 1 декабря 2018 года до 1 декабря 2019 года. Атлеты, отличившиеся в декабре этого года, будут претендовать на титул в следующем году. Всего в этом году будут вручать 9 статуэток.

Награждать будут в номинациях: «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Тренер года», «Тренер года» (женщины), «Мужская команда года», «Женская команда года» и «Прорыв года».

Решение о присуждении награды примет совет. Он состоит из восьми человек: по два представителя от Национального олимпийского комитета Литвы, Министерства образования, науки и спорта, Федерации спортивных журналистов Литвы и по одному от ассоциаций спортсменов и тренеров Литвы. Мнение совета составит 80% от общего решения, еще 20% даст голосование общественности.

В номинации «Самый популярный спортсмен года» победитель определится исключительно народным голосованием. Совет присудит награду в категории «За заслуги всей жизни».

Церемония награждения главной спортивной номинации Литвы „LTeam apdovanojimų 2019“ состоится 17 декабря.

Выборы лучших литовских спортсменов Литвы проводятся с 1994 года

Все номинанты:

«Спортсмен года»: Данас Рапшис (плавание), Роберт Творогал (спортивная гимнастика), Миндаугас Гришконис (академическая гребля).

«Спортсменка года»: Лаура Асадаускайте-Заднепровскене (современное пятиборье), Симона Крупецкайте (велотрек), Виктория Андрулите (парусный спорт).

«Тренер года»: Андрей Заднепровский (тренер Лауры Асадаускайте-Заднепровскене), Дмитриюс Леопольдас (тренер Симоны Крупецкайте и Мигле Марозайте), Эугениюс Измоденовас (тренер Роберта Творогала).

«Тренер года» (женщины): Ина Пайпелене (тренер Данаса Рапшиса), Тереза ​​Некрошайте (тренер Ливеты Ясюнайте), Татьяна Красаускене (тренер Айрины Пальшите).

«Мужская команда года»: мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3, комбинированная мужская эстафета (плавание 4х100 м), Саулюс Ритерис и Довидас Немеравичюс (гребля).

«Женская команда года»: Симона Крупецкайте и Мигле Марозайте (велотрек), Милда Вальчюкайте и Ева Адомавичюте (гребля), Литовская баскетбольная команда девушек до 16 лет.

«Прорыв года»: Эдис Матусявичюс (метание копья), Диана Загайнова (тройной прыжок), Юсте Вероника Йоците (баскетбол).

«Самый популярный спортсмен года»: Андрюс Глебаускас, Айрине Пальшите,Агне Шеркшнене, Андреюс Олийникас, Андрюс Гуджюс, Андрюс Шидлаускас, Артурас Мастяница, Артурас Сейя, Альвидас Новиковас, Ауримас Ланкас, Данас Рапшис, Дануте Домикайтите, Диана Лобачевске, Диана Загайнова, Домантас Сабонис, Довидас Немеравичюс, Довидас Невераускас, Довиле Дзиндзалетайте-Килти, Эдис Матусявичюс, Эдвинас Раманаускас, Эгидиюс Каваляускас, Эгле Бальчюнайте, Эймантас Станенис, Эрнестас Шеткус, Федор Черных, Гедиминас Багдонас, Гинтаре Венчкаускайте-Юшкене, Генрикас Жустаутас, Ева Адомавичюте, Ева Серапинайте, Игнас Навакаускас, Йонас Трухановичюс, Йонас Валанчюнас, Юозапас Будрикис, Юозас Бернотас, Юсте Вероника Йоците, Юстинас Киндерис, Клаудия Тваронавичюте, Котрина Тетеревкова, Лаура Асадаускайте-Заднепровскене, Ливета Ясюнайте, Лукас Лекавичюс, Марюс Григонис, Марюс Жюкас, Мигле Марозайте, Милда Вальчюкайте, Миндаугас Гришконис, Миндаугас Кузминскас, Модеста Мораускайте, Мотеюс Мораускас, Рамунас Навардаускас, Раса Лелейвите, Ремигиюс Канчис, Ричардас Беранкис, Ричардас Някрошюс, Роберт Творогал, Сандра Яблонските, Саулюс Ритерис, Симона Крупецкайте, Симонас Билис, Тадас Тамашаускас, Томас Каукенас, Урте Андрюкайтите, Вадимас Коробовас, Вайда Жусинайте-Някрошене, Виктория Андрулите, Витяне Виткаускайте, Жигимантас Станюлис, Живиле Вайцюкявичюте.

Подготовлено по сообщениям СМИ