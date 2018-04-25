Стартует база данных о связях политиков, бизнеса и общественных денег

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Во вторник литовские организации СМИ представили бесплатную базу данных, которая позволит устанавливать связи между политиками, общественными деньгами и бизнесом.

Проект инициировало движение за качество СМИ Media4Change и центр журналистских расследований Siena.

По данным инициаторов, система в одном месте объединяет декларации интересов политиков и госслужащих высокого ранга, информацию о публичных закупках и инвестициях Евросоюза.

Руководитель Media4Change Неринга Юрчюконите заявила на пресс-конференции, что подробная база данных ориентировала на прозрачность публичных данных.

«Это инструмент, который поможет вскрыть связи публичных средств с теми, кто этими средствами управляет – политиками и государственными служащими. Мы хотим подчеркнуть, что это инструмент, предназначенный для всех, им может пользоваться каждый, до сих пор не было не так просто анализировать миллиардные цифры», – сказала она.

По словам автора идеи, руководителя Siena Шарунаса Черняускаса, эти публично открытые данные до сих пор было сложно анализировать, поскольку они не были объединены в одно целое.

«Это, можно сказать, журналистское видение данных, перенесенное в компьютер и «подкрепленное» огромным количеством данных», – сказал он.

Он также сообщил, что база данных основана на платформе Linkurious, использованная и в системе публикации документов Panama papers – она позволяет связывать и сопоставлять различные данные нажатием клавиш.

Авторы идеи акцентируют, что представляемы здесь данные позволяют проверить различные связи политиков, бизнеса, но сами по себе они не инкриминируют злоупотреблений, непотизма или коррупции.