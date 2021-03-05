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На этой неделе стартует декларация доходов. Ежегодно после заполнения деклараций сотни тысяч людей могут вернуть переплаченные налоги, другая часть жителей, напротив, должна заплатить налоги. До сих пор не все жители заполнили декларации за 2019 год.

Декларация доходов будет длиться до 3 мая 2021 г. Налоговая инспекция разъясняет, что, если жители не могут самостоятельно заполнить декларацию по интернету, им следует обратиться за помощью к консультантам Государственной налоговой инспекции Литвы (ГНИ), например, по номеру 1882. Как сообщает ГНИ, жители активно декларируют доходы, чтобы вернуть часть платы за страхование жизни, за ипотечный кредит, подоходный налог, ремонт автомобиля, квартиры, услуги няни. Переплату жители могут вернуть за последние 5 лет.