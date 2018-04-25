Стартует Katantinas.lt – портал, который поможет детям приспособиться к сложившейся в связи с пандемией ситуации.

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Во время карантина люди много времени проводят дома, поэтому им становится скучно – особенно это касается детей. Постепенно скука перерастает в обеспокоенность из-за присутствия невидимого врага, грусть – ведь нельзя увидеть дедушек и бабушек, друзей, нельзя заниматься любимым делом. Чтобы было веселее коротать дни, был создан новый интерактивный интернет-портал с актуальной информацией Katantinas.lt.

Здесь дети и их родители могут найти информацию о пандемии: от научных занятий для всей семьи, правил гигиены, интересной информации о карантине до различных заданий и советов психологов.

Инициаторы проекта отмечают, что портал прекрасно сбалансирован и подходит как для детей так и для их родителей. Родители смогут найти здесь информацию, которая поможет им в общении и проведении досуга с детьми, узнать о дезинформации, отношениях между членами семьи, чувстве обеспокоенности у детей, как правильно говорить о здоровье, смерти и многих других вещах.