Стартует Katantinas.lt – портал, который поможет детям приспособиться к сложившейся в связи с пандемией ситуации.

Во время карантина люди много времени проводят дома, поэтому им становится скучно – особенно это касается детей. Постепенно скука перерастает в обеспокоенность из-за присутствия невидимого врага, грусть – ведь нельзя увидеть дедушек и бабушек, друзей, нельзя заниматься любимым делом. Чтобы было веселее коротать дни, был создан новый интерактивный интернет-портал с актуальной информацией Katantinas.lt.
Здесь дети и их родители могут найти информацию о пандемии: от научных занятий для всей семьи, правил гигиены, интересной информации о карантине до различных заданий и советов психологов.
Инициаторы проекта отмечают, что портал прекрасно сбалансирован и подходит как для детей так и для их родителей. Родители смогут найти здесь информацию, которая поможет им в общении и проведении досуга с детьми, узнать о дезинформации, отношениях между членами семьи, чувстве обеспокоенности у детей, как правильно говорить о здоровье, смерти и многих других вещах.
Детям портал поможет понять, узнать, успокоиться и справиться с чувствами обеспокоенности и неизвестности, которые вызывает коронавирус. Информация для детей представлена в привлекательном для них и понятном формате – она разделена на основные темы, которые даны в виде графических сказок.
Кроме того, портал привлекает детей и их родителей своей красочностью и необычным символом – аллюзией на домашнее животное – кота, символ осторожности, это чистоплотное животное, которое находится дома со всеми членами семьи. По словам основателей портала, именно созданная профессиональными иллюстраторами графика, интерактивные решения, например, возможности дополненной реальности, игровые приемы, 3D-модель коронавируса, помогут детям усвоить даже самые сложные моменты.
По словам авторов Katantinas.lt, такой портал поможет детям самостоятельно и действенно оценить ситуацию, окружение и сделать все, чтобы не заболеть и чтобы не заболели их близкие.
Содержание портала разрабатывается в ходе консультаций с врачами, детскими психологами, писателями, руководителями художественных студий.
Проект финансируется на средства Государственного фонда укрепления общественного здравоохранения.