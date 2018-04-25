Стартует марафон новогодних праздников

На Кафедральной площади столицы завершают установку конструкции главной рождественской елки. Зажжение огней на ней состоится 28 ноября, а на елке на Ратушной площади – 5 декабря.
Рождественские лесные красавицы будут стоять в Вильнюсе до 7 января. Как обещают организаторы, рождественская ель в столице будет красочной и современной. Из-за пандемии и карантина зажжение огней на елке будут транслировать по телевидению.
После решения отменить традиционные рождественские городки организаторы предлагают предпринимателям, мастерам, художникам и создателям оригинальных подарков принять участие в альтернативном рождественском городке в виртуальном пространстве — E-KALĖDŲ MIESTELIS. Публиковать услуги и товары можно на сайте www.kaledossostineje.lt.
В виртуальном рождественском городке можно будет выбрать рождественские подарки, не выходя из дома. Это прекрасная возможность всем для взаимовыгодного обмена — как предпринимателям, которые круглый год готовятся к праздничному сезону, так и посетителям, ищущим подарки на традиционных рождественских ярмарках.
В специальном разделе веб-сайта www.kaledossostineje.lt, E-KALĖDŲ MIESTELIS будет список продавцов и ссылки на их веб-сайты, где каждый посетитель сможет сделать выбор, не выходя из дома, и его радушно обслужат.
Виртуальное пространство E-KALĖDŲ MIESTELIS будет работать с 1 декабря 2020 года до конца праздничного сезона 7 января 2021 года.
Информация «ЛК», vilnius.lt