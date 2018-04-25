Стартует марафон новогодних праздников

Фото vilnius.lt

На Кафедральной площади столицы завершают установку конструкции главной рождественской елки. Зажжение огней на ней состоится 28 ноября, а на елке на Ратушной площади – 5 декабря.

Рождественские лесные красавицы будут стоять в Вильнюсе до 7 января. Как обещают организаторы, рождественская ель в столице будет красочной и современной. Из-за пандемии и карантина зажжение огней на елке будут транслировать по телевидению.

После решения отменить традиционные рождественские городки организаторы предлагают предпринимателям, мастерам, художникам и создателям оригинальных подарков принять участие в альтернативном рождественском городке в виртуальном пространстве — E-KALĖDŲ MIESTELIS. Публиковать услуги и товары можно на сайте www.kaledossostineje.lt.