Статистика COVID-19: 1411 новых случаев, 16 смертей, первую прививку получили 2,1 человек

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2156 человек, полную схему прививки завершили 16 тыс. 8 человек.