Статистика COVID-19: 1524 новых случая, 16 смертей, 2,3 тыс. привитых 1-ой дозой

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 23552 человека. В целом за сутки было привито 6956 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 12,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.