Статистика COVID-19: 2680 новых случаев, 9 смертей, 1,5 тыс. первых доз прививки

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2680 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Восемь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1,5 тыс. человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 16,2 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1107 человек, почти на несколько человек больше, чем чем день назад, 90 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1182,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 18,1%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 547 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

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