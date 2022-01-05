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Статистика COVID-19: 2963 новых случаев, 8 смертей, 1,7 тыс. привитых первой дозой

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

5 скончавшихся были не привиты или привиты частично. 

За минувшие сутки 1678 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 19,5 тыс. человек.

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В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1055 человек, 92 из них – в реанимации. 

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 833,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 15,3%. 

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 529,5 тыс. человек, умерло 7,5 тыс. человек.

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