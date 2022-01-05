Статистика COVID-19: 2963 новых случаев, 8 смертей, 1,7 тыс. привитых первой дозой

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

5 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1678 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 19,5 тыс. человек.