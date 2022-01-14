Статистика COVID-19: 3947 новых случаев, 10 смертей, 1,3 тыс. первых доз прививки

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1277 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 13,9 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1054 человек, что на несколько человек меньше, чем вчера, 88 человека из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1438,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 18,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 560 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

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