Статистика COVID-19: 984 новых случая, одна смерть от коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Впервые заразилось 795 человек, повторно — 179, десять человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 105 человек, из них восемь — в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 210 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 40,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
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