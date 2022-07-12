Статистика COVID-19: 984 новых случая, одна смерть от коронавируса

В больницах на лечении от COVID-19 находится 105 человек, из них восемь — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 210 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 40,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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