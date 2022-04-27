Статистика COVID-19: 986 новых случаев, две смерти

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались два человека, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболело 838 человек, второй раз — 146 человек, третий раз — два человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 504 человека — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 25 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 406,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 16,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Один из умерших от COVID-19 за минувшие сутки был старше 60 лет, еще один — старше 70 лет. Один летальный случай был у полностью привитого лица.

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