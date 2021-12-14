Статистика COVID-19 в Литве: 1 492 новых случая, 23 смерти, 1,8 тыс. первых доз

Фото BNS/Рокаса Лукошявичюса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1807 человек, полную схему прививки завершили 15 тыс. 321 житель.