Статистика COVID-19 в Литве: 1 492 новых случая, 23 смерти, 1,8 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1807 человек, полную схему прививки завершили 15 тыс. 321 житель.
В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с COVID-19 — почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 823, случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней немного снизилась составила 10,6%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось от нее около 7 тыс. человек.