Статистика COVID-19 в Литве: 1 558 новых случаев, 8 смертей, 2 тыс. первых доз

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 558 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2040 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 251 житель.