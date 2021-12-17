Статистика COVID-19 в Литве: 1 558 новых случаев, 8 смертей, 2 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 558 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2040 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 251 житель.
В больницах сейчас проходят лечение 1 367 пациентов с COVID-19 — на сто больше, чем сутками ранее, 136 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 13,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 816,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 11%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 498 тыс. человек, скончалось от нее около 7,1 тыс. человек.