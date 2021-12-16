Статистика COVID-19 в Литве: 1 879 новых случаев, 15 смертей, 1,8 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 879 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему прививки завершили 17 тыс. 493 жителя.