Статистика COVID-19 в Литве: 1 879 новых случаев, 15 смертей, 1,8 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 879 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему прививки завершили 17 тыс. 493 жителя.
В больницах сейчас проходят лечение 1 267 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 113 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 834,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней немного выросла и составила 11%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 498 тыс. человек, скончалось от нее около 7,1 тыс. человек.