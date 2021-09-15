Статистика COVID-19 в Литве: 1298 случаев, 16 смертей, 4 тыс. первых доз прививок

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1298 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

13 из 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4311 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9488 человек.