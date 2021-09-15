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Статистика COVID-19 в Литве: 1298 случаев, 16 смертей, 4 тыс. первых доз прививок

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1298 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

13 из 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично. 

4311 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 9488 человек.

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В больницах на лечении от COVID-19 находятся 863 человека, 80 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на шесть.  

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве в настоящее время один из самых высоких показателей смертности от коронавируса соеди стран Евросоюза, хотя в других странах, где заболеваемость такая же, как в Литве, смертность ниже.

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