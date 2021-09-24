Статистика COVID-19 в Литве: 1464 случая, 14 смертей, 3,5 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1464 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.
3540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9167 прививки.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 569,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 6,3%.
За минувшие сутки было сделано 15 тыс. молекулярных тестов (ПЦР) и 11,6 тыс. антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 322,7 тыс. человек, из них всё еще больны 13 тыс. 715.