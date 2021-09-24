Статистика COVID-19 в Литве: 1464 случая, 14 смертей, 3,5 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1464 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9167 прививки.