Статистика COVID-19 в Литве: 1576 новых случаев, 8 смертей, 1,9 тыс. первых доз

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1576 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 1931 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 790 жителей.