Статистика COVID-19 в Литве: 1576 новых случаев, 8 смертей, 1,9 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1576 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 1931 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 790 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1269 пациентов с COVID-19 — примерно столько же, сколько было сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 13,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 835,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней тоже снизилась и составила 11,5%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 488 тыс. человек, скончалось от нее более 6,9 тыс. человек.