Статистика COVID-19 в Литве: 1707 новых случаев, 17 смертей, 2,7 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве были выявлены 1017 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 15 человека были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2718 человек, полную схему прививки завершили 19 тыс. 217 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1662 пациента с COVID-19 — почти на тридцать меньше, чем сутками ранее, 147 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1096,6 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 10,3%.