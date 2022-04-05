Статистика COVID-19 в Литве: 1911 новых случаев, девять смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1911 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1782 случая были первичным заражениями, 128 – вторичными, один человек заразился в третий раз.

Это минимальное суточное количество первичных заражений с декабря прошлого года.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1057 человек — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 62 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 1274 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 31,60%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, один из них был полностью привит.

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