Статистика COVID-19 в Литве: 1982 новых случая, 10 смертей, 1,9 тыс. первых доз

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1982 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1922 человека, полную схему прививки завершили 17 тыс. 164 жителя.
В больницах сейчас проходят лечение 1306 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 17,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 857,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней выросла и составила 12,7%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 484,5 тыс. человек, скончались от нее 6,9 тысячи.