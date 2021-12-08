Статистика COVID-19 в Литве: 1982 новых случая, 10 смертей, 1,9 тыс. первых доз

В больницах сейчас проходят лечение 1306 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 857,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней выросла и составила 12,7%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 484,5 тыс. человек, скончались от нее 6,9 тысячи.