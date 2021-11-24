Статистика COVID-19 в Литве: 2015 новых случаев, 12 смертей, 2,1 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2015 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2127 человек, полную схему прививки завершили 14 тыс. 968 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1454 пациента с COVID-19 — на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 945 случаев. Этот показатель сокращается третью неделю. Доля положительных ответов среди тестов немного выросла до 10%.