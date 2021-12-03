Статистика COVID-19 в Литве: 2040 новых случаев, 14 смертей, 2,4 тыс. первых доз

В больницах сейчас проходят лечение 1295 пациентов с COVID-19 — почти столько же, как и сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей повысился и составил 860,4 случая. Этот показатель сокращался четыре недели подряд, а сегодня снова начал расти. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 9,9%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 476 тыс. человек, скончались от нее 6,8 тысячи.