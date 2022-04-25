Статистика COVID-19 в Литве: 295 новых случаев, шесть смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Это самое низкое количество случаев в лета прошлого года.

За сутки впервые коронавирусом заболело 254 человека, второй раз — 39 человек, в третий — два человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 578 человек — почти на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 31 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 455,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 16,9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет. Один летальный случай были у полностью привитого лица.

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