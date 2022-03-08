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Статистика COVID-19 в Литве: 5070 новых случаев, 15 смертей

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 тыс. 70 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. 

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4 тыс. 647 случаев были первичным заражениями, 418 – вторичным и пять пациентов заразились в третий раз. 

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1416 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее,  из них 71 – в реанимации. 

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В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 939  тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2411,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом. 

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Из 15 скончавшихся 12 были непривитыми. Все скончавшиеся были старше 60 лет: скончались шесть человек из возрастной группы 80–89 лет, пять из группы 70–79 лет, трое в возрасте 60-69 лет, и один старше 90 лет.  

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