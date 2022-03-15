Статистика COVID-19 в Литве: 5317 новых случаев, 9 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 тыс. 317 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4 тыс. 508 случаев были первичным заражениями, 805 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1378 человек, что почти на 70 меньше, чем сутками ранее, из них 63 – в реанимации.