Статистика COVID-19 в Литве: 5317 новых случаев, 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 тыс. 317 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4 тыс. 508 случаев были первичным заражениями, 805 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1378 человек, что почти на 70 меньше, чем сутками ранее, из них 63 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 968,7 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,6 тыс. человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2197,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48,8%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Все скончавшиеся за минувшие сутки были старше 60 лет, полностью привитыми из них были двое.
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