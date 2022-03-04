Статистика COVID-19 в Литве: 5986 новых случаев

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 5986 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Департамент пока не сообщает число умерших от коронавируса за минувшие сутки и обещает сделать это позже.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5103 случая были первичным заражениями, 879 – вторичным.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1509 человек, что примерно на полсотни меньше, чем сутками ранее, из них 81 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 923,8 тыс. человек, от этой болезни, согласно последним опубликованным данным, умерло 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2718 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 47,2%, это тоже несколько больше, чем день назад.

Стремительно нараставший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

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