Статистика COVID-19 в Литве: 7054 новых случаев 11 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 тыс. 054 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5 тыс. 954 случая были первичным заражениями, 1096 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, более чем на десять больше, чем сутками ранее, из них 68 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 975 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,6 тыс. человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос составил 2213 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48,5%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Все скончавшиеся за минувшие сутки были старше 60 лет, полностью привитым был один из них.
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