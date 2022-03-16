Статистика COVID-19 в Литве: 7054 новых случаев 11 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 тыс. 054 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5 тыс. 954 случая были первичным заражениями, 1096 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, более чем на десять больше, чем сутками ранее, из них 68 – в реанимации.