Статистика COVID-19 в Литве: 745 случаев, 15 смертей

В Литве за выходные было сообщено о 2199 новых случаев заражения COVID-19, от этой инфекции скончался 21 человек, из них 17 были не привитыми.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 982 человека, 100 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

В целом в Литве от COVID-19 скончались 4810 человека, из них полностью привитыми были 80. Напрямую или косвенно с COVID-19 связываются 9604 смерти.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 490,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 316 тыс. 695 человек, из них всё еще больны 12 тыс. 265.

Реестровый центр сообщил, что «паспорт возможностей» получили девять из десяти жителей, которые могут это сделать. Он выдан около 1,5 млн переболевших коронавирусом или привитых от этой болезни.