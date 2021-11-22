Статистика COVID-19 в Литве: 851 новый случай, 23 смерти, 176 первых доз

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За минувшие сутки в Литве был выявлен 851 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди умерших 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 176 человек, полную схему прививки завершили 1 тыс. 225 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1558 пациентов с COVID-19 — на несколько десятков больше, чем сутками ранее, 136 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 996,1 случая. Этот показатель сокращается вторую неделю. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 10%.