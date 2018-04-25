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Виленский Вестник

Статистика Рождества в столице

  • Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Завершаются праздничные мероприятия «Рождества в столице» – вильнюсская елка была названа самой красивой в Европе, Вильнюс включили в Toп-5 городов Европы и 25 мира, где лучше всего встречать Новый год. Зимний праздник со всеми праздничными мероприятиями привлек более миллиона посетителей, альтернативный рождественский дворик в Лукишкской тюрьме посетили более 85 000 человек.

«Очень радует, что фестиваль «Рождество в столице» прославляет Литву и ее столицу во всем мире, в город приезжает все больше туристов», – сказал руководитель проекта Паулюс Юргутис.

В зарубежных СМИ аудитория проекта составила 918 млн. Телеканал BBC на своем сайте в рубрике Newsround признал, что самая красивая елка — в Вильнюсе. Елка-королева обошла даже рождественскую ель в Рокфеллеровском центре, которую в этом году украсили 3 млн. кристаллами Swarovski.

2 декабря Fox News на фейсбуке представил материал с фотографиями вильнюсской елки, который понравился 12 000 пользователей. Сайт European Best Destinations, офис которого находится в Брюсселе, провел рейтинг — самую красивую ель выбирали 14 000 туристов из 82 стран, они назвали вильнюсскую елку самой красивой в Европе.

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Согласно статистике, рождественские мероприятия и праздник Нового года повлияли на решение 61% туристов, выбравших поездку в Вильнюс. Больше всего елкой и праздничными мероприятиями в социальных сетях интересовались жители Литвы и соседних стран – Беларуси, Латвии, Польши, а также граждане Великобритании, США и Италии.

Рождественский городок, расположенный на Ратушной площади, посетили более 100 тыс. человек, более 500 тысяч побывали на Кафедральной площади. Представители из 25 стран приняли участие в Международной рождественской благотворительной ярмарке, которую посетили более 5 тыс. человек, собрано 110 тыс. евро. Эти средства будут распределены среди десятков организаций, помогающих людям, находящимся в сложном положении.

Красочный рождественский поезд перевез около 14, 5 тыс. пассажиров, проехав почти 4 тыс. километров за 39 праздничных дней, 550 раз обогнув  Старый город Вильнюса.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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