Статистика Рождества в столице

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Завершаются праздничные мероприятия «Рождества в столице» – вильнюсская елка была названа самой красивой в Европе, Вильнюс включили в Toп-5 городов Европы и 25 мира, где лучше всего встречать Новый год. Зимний праздник со всеми праздничными мероприятиями привлек более миллиона посетителей, альтернативный рождественский дворик в Лукишкской тюрьме посетили более 85 000 человек.

«Очень радует, что фестиваль «Рождество в столице» прославляет Литву и ее столицу во всем мире, в город приезжает все больше туристов», – сказал руководитель проекта Паулюс Юргутис.

В зарубежных СМИ аудитория проекта составила 918 млн. Телеканал BBC на своем сайте в рубрике Newsround признал, что самая красивая елка — в Вильнюсе. Елка-королева обошла даже рождественскую ель в Рокфеллеровском центре, которую в этом году украсили 3 млн. кристаллами Swarovski.

2 декабря Fox News на фейсбуке представил материал с фотографиями вильнюсской елки, который понравился 12 000 пользователей. Сайт European Best Destinations, офис которого находится в Брюсселе, провел рейтинг — самую красивую ель выбирали 14 000 туристов из 82 стран, они назвали вильнюсскую елку самой красивой в Европе.