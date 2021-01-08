Статистика свободных рабочих мест

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В третьем квартале прошлого года количество свободных рабочих мест в Литве было меньше, чем в среднем в Евросоюзе, сообщил Евростат.

Количество свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали работников, в июле-сентябре составило 1,4% всех позиций, что на 0,3 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,7%), свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Латвии он составил 2,3%, в Эстонии – 1,5%. Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (5,3%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ