Статистики предупреждают о начинающейся третьей волне COVID-19

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.
«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.
«Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений», — говорится в сообщении.