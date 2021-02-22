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Статистики предупреждают о начинающейся третьей волне COVID-19

Фото lrv.lt

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса. 

«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении. 

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Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет. 

«Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений», — говорится в сообщении. 

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За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. 

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

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