Статистики предупреждают о начинающейся третьей волне COVID-19

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Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.

«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.