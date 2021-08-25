Статус беженцев афганские переводчики получат в течение месяца – Э. Гудзинскайте

Доставленные в Литву афганские переводчики, которые помогали литовским военным, и их семьи смогут получить статус беженцев в течение месяца, заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
«Со всеми проверками — месяц, возможно, дольше. Но как получится, посмотрим», — сказала она BNS.
Глава Департамента отметила, что эти прошения будут рассматриваться параллельно с прибывшими с территории Беларуси нелегальными мигрантами, которые рассматриваются в срочном порядке. Прошения об убежище от афганцев попадут в очередь прошений, рассматриваемых в общем порядке.
«Но мы будем их рассматривать в приоритетном порядке, в первую очередь», — сказала Э. Гудзинскайте.
Он отметила, что больше всего времени уйдет на проверку личности.
«Проверка госбезопасности, идентификация личности — это нужно выполнить, чтобы не было каких-нибудь досадных ошибок — на этой уйдет больше всего времени», — сообщила глава Департамента миграции.
Она добавила, что подтверждение, что это действительно люди, которые помогали военным в Афганистане, достаточное основание для получения убежища.
Литва стремиться вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.
В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет авиалиний Польши, на котором в Литву прилетели семьи 14-и переводчиков, в общей сложности – 50 человек.
В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.