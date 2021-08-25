Статус беженцев афганские переводчики получат в течение месяца – Э. Гудзинскайте

«Но мы будем их рассматривать в приоритетном порядке, в первую очередь», — сказала Э. Гудзинскайте.

Он отметила, что больше всего времени уйдет на проверку личности.

«Проверка госбезопасности, идентификация личности — это нужно выполнить, чтобы не было каких-нибудь досадных ошибок — на этой уйдет больше всего времени», — сообщила глава Департамента миграции.

Она добавила, что подтверждение, что это действительно люди, которые помогали военным в Афганистане, достаточное основание для получения убежища.

Литва стремиться вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет авиалиний Польши, на котором в Литву прилетели семьи 14-и переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.