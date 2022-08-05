«В том случае, если город Молетай и его окрестности будут соответствовать требованиям, Министерство экономики и инноваций подготовит проект постановления правительства, согласно которому Молетай и его окрестности получат статус курортной территории», – сообщили BNS в министерстве.

В настоящее время в Литве пять курортных территорий: Аникщяй, Игналина (деревни Палушес и Стригайлишкис), Тракай, Зарасай и городки Кулаутува и Качергине, а также часть города Запишкис.

Этот статус отличается от курорта, их в Литве четыре: Бирштонас, Друскининкай, Неринга и Паланга.

Информация литовских СМИ