Ставшие опекунами трех украинских подростков литовцы: дети сказали – да, нужно помочь 

Nuotrauka BNS/ Greta Skaraitienė

17-летние украинки Элеонора, Катя и Юлия еще две недели назад в переполненном поезде самостоятельно доехали из Днепра до Львова, потом до Варшавы, а потом — до Вильнюса, где поселились в семье Кястутиса и Асты Сабаляускасов.

Обучавшиеся кулинарии у себя на родине украинские девушки уже нашли работу в одном из вильнюсских кафе, а в доме Сабаляускасов — спокойствие.

Сабаляускасы являются так называемыми временными опекунами, помощь которых потребовалась бегущим от начатой Россией в Украине войны детям и подросткам без сопровождения родителей.

По данным Государственной службы по охране прав ребенка и усыновлению, без родителей из Украины прибыла тысяча детей, однако большинство их сопровождают родственники или друзья семей.

В Литве сейчас получили опеку 17 украинских детей, оставшихся без какого-либо сопровождения.

«Дети сказали: да, нужно»

Принявшие девочек у себя дома в Гележяй опекуны говорят, что советовались об этом и со своими детьми, один из которых даже уступил гостьям свою комнату.

«Когда мы решили помочь, то это не было так, что мы решили с мужем самовольно — мы позвали детей, поговорили с ними о ситуации, что нужно помочь», — рассказала Сабаляускене BNS у себя дома.

«Дети сказали: да, нужно (помочь). Один сын без каких-либо дискуссий сказал: да, я уступлю свою комнату. Он перешел в комнату к брату», — добавила она.

Сабаляускасы думали приютить одного или двух детей, однако неожиданно появилась и третья девушка.

«Мне еще раз позвонили из (службы) по охране прав ребенка и сказали, что есть еще и третья девушка — их подруга, все стоят, держатся за руки, плачут, потому что не хотят расставаться. Спросили, примем ли», — рассказывает Сабаляускене.

«Это было делом секунды — сказать «да», — сказала она.

Дорога в Литву – и в переполненном поезде

Все три девушки до приезда в Литву жили в Днепре, что в нескольких сотнях километров от Мариуполя, ставшего местом едва ли на самых ожесточенных боев.

Их путь в Литву не был легким.

«До Львова ехали 17 часов», — рассказала Элеонора.

Одна из близнецов — Катя — сказала, что количество людей в вагоне вдвое превышало то количество, на которое он рассчитан.

По ее словам, большинство людей стояло, некоторые сидели в проходах, на чемоданах.

Наконец девушки добрались до Варшавы, а оттуда друг отца Элеоноры довез из до Вильнюса.

Здесь они вскоре с помощью опекунов нашли работу и трудятся в столичном кафе 7 Fridays, понемногу учат литовский язык.

И все же девушки сказали, что хотят вернуться в Украину, и надеются, что смогут сделать уже летом.

О том, что опека временная, известно и опекунам. По их словам, представители учреждений сказали, что девушки смогут вернуться домой тогда, когда там будет безопасно.

В Украине остались родители, друзья ушли воевать

Нашедшие приют в доме Сабаляускасов украинки хором рассказывают о знакомых и друзьях, которые ушли воевать с вторгшейся в Украину в конце февраля Россией.

«Мои друзья защищают Днепр, там довольно спокойно», — сказала Юлия.

«Игорь в Николаеве, мы с ним общаемся», — добавила ее сестра-близнец Катя.

Один знакомый Элеоноры — в Харькове, где были яростные бои с российскими войсками.

Все они добавили, что их ушедшие воевать друзья живы.

В Украине остались и родители девушек, которые, по их словам, отправив дочерей подальше от войны, чувствуют себя намного спокойнее.

«Моя мама говорит, что хорошо, что ты уехала и не видишь всего, что происходит», — рассказала Элеонора.

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